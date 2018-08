Kreispolizeibehörde Unna / Kamen - alkoholisierter Mann ...

Kamen - alkoholisierter Mann randaliert in Supermarkt - Person muss ins Polizeigewahrsam

Kamen - Die Polizei in Kamen musste am Freitagabend, gegen 19:00 Uhr, einen Einsatz wahrnehmen in einem Supermarkt in der Lessingstraße. Dort randalierte ein 24 jähriger Mann aus Kamen zunächst im Gebäude und schlug einen 22 jährigen Mitarbeiter. Nachdem er aus dem Markt verwiesen wurde, verhielt er sich draußen nach wie vor aggressiv. Als die Polizei eintraf ließ sich der Mann noch immer nicht beruhigen und kam einem mehrfach ausgesprochenen Platzverweis nicht nach. Stattdessen trat er gegen eine Baustellenabsperrung, beleidigte fortlaufend Mitarbeiter des Marktes und anschließend auch die eingesetzten Polizisten. Der Mann musste ins Polizeigewahrsam gebracht werden. Da er sich fortlaufend aggressiv verhielt, wurde er kurzfristig auf dem Boden fixiert, damit man ihm die Handschellen anlegen konnte. Während der Tat stand der Kamener unter Alkoholeinfluss. Im Anschluss wurde gegen den Beschuldigten eine Strafanzeige gefertigt. Der Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen. /Tu.

