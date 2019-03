Kreispolizeibehörde Unna / Kamen - Brand eines Klimagerätes - ...

Kamen - Brand eines Klimagerätes - Brandstiftung vermutet

Kamen - Am 23.03.2019 (Sa.), gegen 19.55 Uhr, wurden Polizei und Rettungskräfte der Feuerwehr über einen Brand in der Danziger Straße in Kamen in Kenntnis gesetzt. An einem Mehrfamilienhaus hatte ein Lüftungsrohr und ein Klimagerät gebrannt. Bereits vor Eintreffen der Rettunsgskräfte hatten Mitbewohner den Brand gelöscht, bzw. das Klimagerät aus dem Wohngebäude entfernt. Im Bereich des Brandortes wurden abgebrannte pyrotechnische Gegenstände aufgefunden. Vermutlich wurden somit sogenannte Knallkörper in den Lüftungsschacht geworfen, welche dann im Nachgang den Brand ausgelöst haben.

Durch das Brandgeschehen entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Dank des umsichtigen Verhaltens aller Beteiligten sind keine schwerwiegenderen Sachschädens oder gar Personenschäden entstanden.

Es wird wegen schwerer Brandstiftung ermittelt. Die Ermittlungen dauern an. Wer hat etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang bemerkt? Relevante Hinweise nimmt die Polizei in Kamen unter 02307-921-3220 oder 921-0 entgegen.

