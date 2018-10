Kreispolizeibehörde Unna / Kamen - Diebstahl aus PKW - Komplette ...

Kamen - Diebstahl aus PKW - Komplette Mittelkonsole ausgebaut

Kamen - In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch (16.10. - 17.10.2018), zwischen 15.00 und 05.30 Uhr haben Unbekannte die Seitenscheibe eines schwarzen BMW 530d eingeschlagen. Das Fahrzeug war in der Waldstraße abgestellt. Aus dem PKW wurde die komplette Mittelkonsole ausgebaut. Darin waren diverse Bedienelemente, sowie das Navigationsgerät integriert. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

OTS: Kreispolizeibehörde Unna newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65856 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65856.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna Telefon: 02303-921 1150 E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten: Leitstelle Tel.: 02303-921 3535 Fax: 02303-921 3599 Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de