Kreispolizeibehörde Unna / Kamen - Diebstahl aus Schule - Beute ...

Kamen - Diebstahl aus Schule - Beute noch nicht bekannt

Kamen - Am Montagmorgen, den 01.10.2018 bemerkte die Reinigungskraft einer Schule in der Weddinghofer Straße gegen 04.30 Uhr, dass die Eingangstür zur Sporthalle offen stand. Im Vorraum der Halle stellte sie fest, dass eine Scheibe zu einem Nebenraum herausgebrochen war. In dem Raum werden Getränke und Verpflegung gelagert. Ob und wenn wie viel entwendet wurde ist zur Zeit noch nicht bekannt. Gegen 20.00 Uhr am Vortag war noch keine Beschädigung vorhanden. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0.

