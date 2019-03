Kreispolizeibehörde Unna / Kamen - Einbruch in ...

Kamen - Einbruch in Schreibwarengeschäft - Fensterscheibe mit Gullydeckel eingeworfen

Kamen - In der Nacht zu Dienstag (26.03.2019) haben drei unbekannte, junge Männer gegen 2.25 Uhr die Schaufensterscheibe eines Schreibwarengeschäftes an der Mittelstraße mit einem Gullydeckel eingeworfen und sich Zutritt zum Verkaufsraum verschafft. Sie wurden von Zeugen beobachtet, die die Täter im Geschäft bemerkten. Als die Täter auf die Zeugen aufmerksam wurden, flüchteten sie in Richtung Schattweg. Eine nähere Täterbeschreibung liegt nicht vor. Alle drei sollen dunkel und mit Sturmhauben bekleidet gewesen sein. Sie sollen ein helles Bettlaken bei sich gehabt haben.

Angaben über mögliche Beute liegen noch nicht vor.

Wer hat noch Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

