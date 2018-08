Kreispolizeibehörde Unna / Kamen - Öffentlichkeitsfahndung nach ...

Kamen - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug - Wer kennt den abgebildeten männlichen Täter?-

Kamen - Ein bisher unbekannter Täter entwendete am 29.05.2018 in einem Discountmarkt in Kamen die Geldbörse einer 80jährigen Kamenerin aus deren Handtasche. Am Folgetag hob ein unbekannter männlicher Täter mit der in der Börse enthaltenen EC-Karte zweimal Bargeld an einem Geldautomaten ab. Da die Ermittlungen der Polizei ansonsten abgeschlossen sind, werden auf Beschluss des Amtsgerichts Dortmund Lichtbilder des unbekannten Täters veröffentlicht. Wer kennt den abgebildeten Mann? Hinweise nimmt die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307/921-3220 oder 921-0 entgegen.

