Kreispolizeibehörde Unna / Kamen - Pkw kollidiert mit Baum - ...

Kamen - Pkw kollidiert mit Baum - Fahrer muss von der Feuerwehr befreit werden und wird schwer verletzt

Kamen - Am Morgen des 09.03.2019 kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Bergkamener Straße. Ein 19 jähriger Kamener fuhr mit seinem schwarzen Ford Puma in Richtung Kamen. Nach einem Überholmanöver verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug beim Wiedereinscheren. Der Pkw geriet ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und kollidierte mit dem Heck mit einem am linken Fahrbahnrand stehenden Baum. Ersthelfer versuchten den eingeklemmten Fahrer zu befreien. Da dies nicht gelang musste die Feuerwehr die Person mit technischem Gerät befreien. Anschließend wurde der Mann schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße komplett gesperrt werden. Der verunfallte Pkw wurde abgeschleppt und es entstand Sachschaden von einigen tausend Euro. /Tu.

OTS: Kreispolizeibehörde Unna newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65856 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65856.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna Telefon: 02303-921 1150 E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten: Leitstelle Tel.: 02303-921 3535 Fax: 02303-921 3599 Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de