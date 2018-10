Kreispolizeibehörde Unna / Kamen - Tageswohnungseinbruch in ...

Kamen - Tageswohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Kamen - Am Freitag (12.10.2018), im Laufe des Vormittages, gelangten unbekannte Personen in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Bereich der Straße Kalthof. Es wurden diverse elektronische Geräte und Software entwendet. Die Täter blieben unerkannt. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Beobachtungen die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307-921-3220 oder unter der Rufnummer 02303-921-0 entgegen. /Tu.

