Kreispolizeibehörde Unna / Kamen, Trickdiebstahl

Kamen - Bereits am Mittwoch, dem 02.05.2018 oder Donnerstagmittag klingelte ein Mann bei einer 87jährigen Frau in der Straße In der Aue. Der Mann gab an, er müsse etwas am Fernseher ausmessen. Die ältere Dame ließ ihn in ihre Wohnung. Anschließend ging sie mit ihm in den Keller, weil er da etwas an den Rohren überprüfen müsste. Eine weitere männliche Person drang in der Zwischenzeit durch die geöffnete Wohnungstür ein und entwendete Schmuck und ein Sparbuch. Die Täter können bislang nicht beschrieben werden. Hinweise nimmt die Polizei in Kamen (Tel.: 02307/9213222) entgegne.

