Kreispolizeibehörde Unna / Kamen, Vandalismus an geparktem Fahrzeug

Kamen, Vandalismus an geparktem Fahrzeug

Kamen - In der Zeit von gestern, dem 13.04.2018, 5.30 Uhr bis 15 Uhr beschädigten derzeit noch unbekannte Täter einen in der Kämerstraße geparkten PKW. Motorhaube, Kofferraumdeckel, Beifahrertür und ein Kotflügel am grauen Daimler einer 54jährigen Kamenerin wurden zerkratzt. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Kamen (Tel.: 02307/9213222) entgegen.

