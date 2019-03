Kreispolizeibehörde Unna / Kamen: Verkehrsunfall mit sechs ...

Kamen: Verkehrsunfall mit sechs leichtverletzten Personen

Polizei Unna - Am Sonntagnachmittag standen ein ein 38 jähriger Lünener mit seinem Auto und Wohnwagen und ein 32 jähriger Kamener mit seinem Fahrzeug auf der Lünener Straße Kreuzung Buckenstraße vor der roten Ampel. Ein 28 jähriger Unnaer bemerkte dieses aus noch ungeklärter Ursache zu spät und fuhr auf das Auto des 32 jährigen Kameners auf und schob diesen auf das Gespann aus Pkw und Wohnwagen. Hierbei wurden insgesamt sechs Personen aus den Fahrzeugen leicht verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Lünener Straße halbseitig gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 21000 Euro.

