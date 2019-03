Kreispolizeibehörde Unna / Kamen - Verkehrsunfallflucht - ...

Kamen - Verkehrsunfallflucht - Fahrzeugführer stand unter Drogeneinfluss

Kamen - Am 23.03.2019 (Sa.), gegen 22.15 Uhr, befuhr ein 45jähriger Fahrzeugführer aus Kamen die Heerener Straße in Kamen. In Höhe der Bertold-Brecht-Straße kollidierte der Fahrzeugführer mit der dortigen Verkehrsinsel. Sowohl die sich auf der Verkehrsinsel befindlichen Verkehrszeichen als auch der Pkw des 45jährigen wurden hierbei beschädigt. Zudem liefen Betriebsmittel aufgrund der Beschädigungen am unfallbeteiligten Fahrzeug aus. Da der 45jährige nach der Kollision einfach weiter fuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, konnten die alarmierten Polizeikräfte der "Betriebsmittelspur" einfach folgen. Letztendlich konnte der 45jährige an seiner Wohnanschrift angetroffen und überprüft werden. Bei dieser Überprüfung wurde festgestellt, dass der 45jährige sein Fahrzeug unter Drogeneinfluss geführt hat. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Desweiteren war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro

