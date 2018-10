Kreispolizeibehörde Unna / Kamen - versuchter Einbruch in ...

Kamen - versuchter Einbruch in Getränkemarkt - Täter gelangten nicht in das Geschäft

Kamen - In der Nacht zu Mittwoch (24.10.2018) haben Unbekannte zwei Gullideckel in eine Fensterscheibe eines Getränkemarktes an der Westfälische Straße geworfen. Den Tätern gelang es jedoch nicht, die Tür zum Getränkemarkt zu öffnen. Sie verließen den Tatort ohne Beute.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

