Kreispolizeibehörde Unna / Kamen - Versuchter Geschäftseinbruch ...

Kamen - Versuchter Geschäftseinbruch am späten Samstagabend - Unbekannte Täter wollten über das Dach einsteigen - Fahndung mit Polizeihubschrauber

Kamen - Am späten Samstagabend ( 16.02.2019 ) gegen 22:50 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter über das Dach in ein Geschäft an der Gutenbergstraße einzusteigen. Vermutlich weil sie dabei einen Alarm ausgelöst hatten, gaben sie die weitere Tatausführung auf. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verliefen negativ.

Wer hat Verdächtiges bemerkt ? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0.

OTS: Kreispolizeibehörde Unna newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65856 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65856.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna Telefon: 02303-921 1150 E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten: Leitstelle Tel.: 02303-921 3535 Fax: 02303-921 3599 Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de