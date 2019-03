Kreispolizeibehörde Unna / Kamen - Zwei schwerverletzte ...

Kamen - Zwei schwerverletzte Bauarbeiter nach Sturz aus großer Höhe in einer Abbruch-Halle

Kamen - Am Mittwoch, 13.03.2019, kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Unglücksfall, bei dem zwei Bauarbeiter durch Sturz aus großer Höhe schwer verletzt wurden. Die beiden 23 und 18 Jahre alten Männer einer Entsorgungsfirma aus Vettweiß im Kreis Düren hatten sich im zweiten Obergeschoss einer Abbruch-Halle an der Henry-Everling-Straße aufgehalten und stürzten aus bislang noch nicht genauer bekannten Gründen durch eine Aussparung in der Geschossdecke etwa 10 Meter tief auf den Hallenboden. Die Männer mussten mit lebensgefährlichen Verletzungen, in einem Fall mit einen Rettungshubschrauber und im anderen Fall mit einem Rettungswagen, in Unfallkrankenhäuser gebracht werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und des Betrieblichen Arbeitsschutzes der Bezirksregierung Arnsberg dauern an.

