Kreispolizeibehörde Unna / Schwerte - Alkoholisierter Radfahrer ...

Schwerte - Alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich dabei schwer

Schwerte - Ein 62 jähriger Mann aus Schwerte fuhr am Freitagabend, des 06.04.2018, gegen 20:25 Uhr, mit seinem schwarzen Pedelec Fahrrad die Bahnhofstraße entlang in Fahrtrichtung Innenstadt. Auf Höhe der dortigen Bahnunterführung stürzte der Radfahrer ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich durch den Sturz, so dass er vor Ort durch eine RTW Besatzung behandelt werden musste. Bei dem Radfahrer wurde durch die ebenfalls alarmierten Polizeibeamten festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand, so dass ihm vor Ort eine Blutprobe entnommen werden musste. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen verletzte sich der Mann durch den Sturz schwer und er wurde durch die RTW Besatzung in ein Krankenhaus nach Bochum gebracht. Am Fahrrad entstand verhältnismäßig geringer Sachschaden in Höhe von geschätzten 50 Euro.

