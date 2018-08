Kreispolizeibehörde Unna / Schwerte - Als gestohlen gemeldeter ...

Schwerte - Als gestohlen gemeldeter Pkw wieder aufgefunden

Schwerte - Am 04.08.2018 wurde bei der Polizei in Schwerte der Diebstahl eines grauen Pkw Mercedes von einem Grundstück an der Beckestraße angezeigt. (Die Polizei berichtete). Der gesuchte Pkw wurde 10 Tage später, am Abend des 14.08.2018, vom Fahrzeughalter auf dem Parkplatz eines Discounters an der Margot - Röttger - Rath Straße aufgefunden. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz geparkt und verschlossen. Drei Strafzettel, die sich hinter dem Scheibenwischer befanden, lassen darauf schließen, dass der Pkw dort mindestens seit dem 06.08.2018 geparkt war. Das Fahrzeug wurde von der Polizei sichergestellt und von der Spurensicherung untersucht. Es wurden keinerlei Aufbruchspuren an dem Fahrzeug gefunden.

