Kreispolizeibehörde Unna / Schwerte - Anhängerdiebstahl - grauer ...

Schwerte - Anhängerdiebstahl - grauer Kofferanhänger entwendet

Schwerte - In der Zeit von Sonntagmittag (13.05.2018) bis Montagnachmittag (14.05.2018) haben Unbekannte einen an der Adolph-Kolping-Straße vor einem Autohaus abgestellten grauen Kofferanhänger der Marke Brenderup entwendet. An dem Fahrzeug war zur Tatzeit das amtliche Kennzeichen UN-MH 2850 angebracht.

Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Anhängers bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

