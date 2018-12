Kreispolizeibehörde Unna / Schwerte - Auffahrunfall - ...

Schwerte - Auffahrunfall - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schwerte - Am gestrigen Samstagabend (01.12.), gegen 17.20 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Dortmunder mit seinem Pkw die Hörder Straße stadtauswärts. Dahinter folgend fuhr ein 27-jähriger Mann aus Dortmund mit seinem Pkw. Als der 51-jähriger Dortmunder in Höhe eines Restaurants nach links abbiegen wollte, erkannte der 27-jährige Mann dieses zu spät und es kam zum Auffahrunfall. Hierbei verletzte sich der 27-jährige Dortmunder im Brustbereich leicht. Vorsorglich wurde er zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Die im Fond des Pkw in einem Kindersitz befindliche 4-jährige Tochter blieb bei dem Auffahrunfall unverletzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste der Fahrstreifen Richtung Dortmund gesperrt werden.

