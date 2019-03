Kreispolizeibehörde Unna / Schwerte, Bethunenstraße ...

Schwerte, Bethunenstraße Verkehrsunfall, Quad gegen Lkw, Fahrerin verletzt

Schwerte - Am Samstag den 30.03.2019 gegen 13:20 Uhr kam es in Schwerte auf der Bethunenstraße in Fahrtrichtung Hörder Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 49 jährige Quadfahrerin aus Schwerte fuhr auf einen Lkw auf. Der Fahrzeugführer, ein 28 jährige polnische Lkw Fahrer, mußte aufgrund eines vorangegangen Verkehrsunfalls mit Sachschaden sein Fahrzeug bremsen. Die Verkehrssituation wurde durch die Schwertin offenbar zu spät erkannt. Das Quad steckte unterhalb des Lkw fest. Die Fahrerin erlitt Verletzungen und wurde mittels eines eingesetzten Rettungswagens in ein umliegenden Krankenhaus gebracht. Hier konnte sie nach ambulanter Behandlung entlassen werden. (CP)

