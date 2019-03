Kreispolizeibehörde Unna / Schwerte, Ein schwer Verletzter nach ...

Schwerte, Ein schwer Verletzter nach Verkehrsunfall

58239 Schwerte - Am 16.03., gegen 04.10 Uhr, stellte ein 34-jähriger Zeitungsausträger aus Schwerte seinen Pkw auf dem Hohlweg zum Parken ab. Als sich das Auto plötzlich rückwärts in Bewegung setzte, versuchte der Schwerter vergeblich sein Fahrzeug aufzuhalten. Dabei geriet er zwischen seinen und zwei geparkten Fahrzeugen und wurde schwer verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 19.000 Euro.

OTS: Kreispolizeibehörde Unna newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65856 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65856.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna Telefon: 02303-921 1150 E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten: Leitstelle Tel.: 02303-921 3535 Fax: 02303-921 3599 Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de