Kreispolizeibehörde Unna / Schwerte - Einbruch in ...

Schwerte - Einbruch in Firmen-Fahrzeug und Diebstahl von Werkzeugmaschinen

Schwerte - Am Freitag, 16.03.2018, in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter auf der Wannebachstraße in den Geländewagen einer Solar-Technik-Firma ein und entwendeten Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Mögliche Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder unter 02303 921 0 zu melden.

OTS: Kreispolizeibehörde Unna newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65856 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65856.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna Telefon: 02303-921 1150 E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten: Leitstelle Tel.: 02303-921 3535 Fax: 02303-921 3599 Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de