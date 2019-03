Kreispolizeibehörde Unna / Schwerte - Einbruch in ...

Schwerte - Einbruch in Einfamilienhaus - Täter entkommen unerkannt

Schwerte - Im Zeitraum vom vergangenen Sonntag bis Freitagmittag, dem 24.03.2019 bis 29.03.2019, ereignete sich ein Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus im Bereich der Straße "Am Derkmannsstück". Der oder die unbekannten Täter gelangten durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäudeinnere und durchsuchten jeden Raum. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Angaben zu möglichem Diebesgut können bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Es entstand Sachschaden von einigen hundert Euro. Eine Spurensuche wurde durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304-921-3320 oder unter der Rufnummer 02303-921-0 entgegen. /Tu.

OTS: Kreispolizeibehörde Unna newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65856 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65856.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna Telefon: 02303-921 1150 E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten: Leitstelle Tel.: 02303-921 3535 Fax: 02303-921 3599 Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de