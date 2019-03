Kreispolizeibehörde Unna / Schwerte - Einbruch in Baustoffhandel ...

Schwerte - Einbruch in Baustoffhandel - Schranktresor entwendet

Schwerte - In der Nacht zu Dienstag (05.03.2019) haben unbekannte Täter ein Zaunelement zum Innenhof eines Baustoffhandels am Osthellweg entfernt und sich so Zutritt zum Gelände verschafft. Von hier schlugen sie mehrere Fenster zum Bürogebäude ein und durchsuchten den Innenraum. Sie entwendeten einen Schranktresor und flüchteten nach ersten Feststellungen mit einem unbekannten Fahrzeug vom Tatort.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

