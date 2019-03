Kreispolizeibehörde Unna / Schwerte - Einbruch in Gaststätte - ...

Schwerte - Einbruch in Gaststätte - Bargeld und Getränke entwendet

Schwerte - In der Nacht von Freitag auf Samstag (08./09.03.2019) hebelten unbekannte Täter das Fenster einer Gaststätte im Bereich Schwerte Ergste, zwischen Bürenbruch und Reingsen, auf. Der oder die Täter entwendeten Bargeld aus der Gaststätte und brachen einen in der Nähe stehenden Getränkecontainer auf, aus dem Getränke gestohlen wurden. Es entstand geschätzter Sachschaden von einigen tausend Euro. Die Ermittlungen zu den unbekannten Tätern dauern an.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304-921-3320 oder unter der Rufnummer 02303-921-0 entgegen. /Tu.

OTS: Kreispolizeibehörde Unna newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65856 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65856.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna Telefon: 02303-921 1150 E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten: Leitstelle Tel.: 02303-921 3535 Fax: 02303-921 3599 Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de