Kreispolizeibehörde Unna / Schwerte - Körperverletzung auf der ...

Schwerte - Körperverletzung auf der Straße - auf dem Nachhauseweg von mehreren Personen angegangen und geschlagen -

Schwerte - Am Samstag, 1.09.2018 gegen 00:30 Uhr, wurde ein 36jähriger Schwerter auf dem Nachhauseweg von einer privaten Feierlichkeit von drei unbekannten Personen in der Straße Bürenbruch körperlich angegangen und auf dem Boden liegend mehrfach geschlagen. Danach entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt durch die Schläge Verletzungen am Kopf. Wer hat den Tathergang beobachtet oder kann sachdienliche Angaben zu den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

