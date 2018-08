Kreispolizeibehörde Unna / Schwerte - Raub auf öffentlichen ...

Schwerte - Raub auf öffentlichen Wegen und Plätzen - Bargeld und Schlüsselbund entwendet -

Schwerte - Am Samstag, 25.08.2018 gegen 1:00 Uhr, wurde ein 21jähriger Schwerter auf dem Senningsweg von drei bisher unbekannten männlichen Tätern niedergeschlagen. Im Anschluss wurden ihm auf dem Boden liegend Bargeld sowie ein Schlüsselbund entwendet. Die Täter flüchteten danach zu Fuß über die Karl-Gerharts-Straße in Richtung Hörder Straße bzw. Bethunestraße. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: alle Personen ca. 170 cm groß, dunkel gekleidet, eine Person davon bekleidet mit einer dunklen Jogginghose und einem dunklen Kapuzenpullover. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann sachdienliche Angaben machen, die zur Ergreifung der Täter führen könnten? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

