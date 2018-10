Kreispolizeibehörde Unna / Schwerte - Raubüberfall auf ...

Schwerte - Raubüberfall auf Supermarkt an der Hagener Straße - Maskierter Mann mit Messer flüchtet zu Fuß

Schwerte - Am Samstag, 13.10.2018, kamen es gegen 07:30 Uhr zu einem Raubüberfall auf einen Supermarkt an der Hagener Straße. Ein maskierter Mann betrat den Markt, bedrohte die anwesenden Personen mit einem Messer und forderte von einer 20 jährigen Kassiererin die Herausgabe von Geld. Mit einem geringen Bargeldbetrag flüchtete er zu Fuß über die Hagener Straße in Richtung Wandhofen. Ein Zeuge des Geschehens, ein 52 Jähriger Schwerter, verfolgte den Mann zunächst mit seinem PKW und verständigte über seine Beobachtungen die Polizeileitstelle Unna, so dass die Streifenwagen zur Fahndung in den Bereich geschickt werden konnten. Nachdem der Täter in einem Gebüsch verschwunden war, verlor sich jedoch seine Spur. Trotz einer aufwändigen Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte der Täter nicht mehr gefasst werden.

Eine Person, deren Aussehen in etwa dem des Täters entsprach, wurde zu einer Überprüfung zur Polizeiwache Schwerte gebracht, konnte dann aber als Täter ausgeschlossen werden.

Das Aussehen des Räubers zur Tatzeit wurde wie folgt beschrieben: Etwa 180 cm groß, schlanke Statur, kurze dunkelblonde bis braune Haare, deutscher oder osteuropäischer Abstammung, zeitweise maskiert mit einem schwarzen Tuch, bekleidet mit einer dunkelblauen bis schwarzen Kapuzenjacke, dunkelblauer bis schwarzer Sporthose, schwarzen Schuhen mit weißer Sohle. Der Zeuge berichtete, dass sich der Mann auf seiner Flucht einen dunkelblauen bis schwarzen Rucksack aus einem Gebüsch geholt habe.

Mögliche weitere Zeugen, die zur fraglichen Zeit einen verdächtigen Mann im Bereich Wandhofen, sowie auf der Hagener Straße oder in den angrenzenden Bereichen Richtung Westhofen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder unter 02303 921 0 zu melden.

