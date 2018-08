Kreispolizeibehörde Unna / Schwerte - Schwerterin fährt mit PKW ...

Schwerte - Schwerterin fährt mit PKW gegen Baum und wird schwer verletzt - mit Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen

Schwerte - Am Freitag, 17.08.2018, kam es gegen 15.30 Uhr auf der Unnaer Straße zwischen Geisecker Talstraße und der Straße Zum Wellenbad zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Eine 39 jährige Schwerterin fuhr mit einem PKW Mazda stadtauswärts, kam aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr daraus befreit werden, was einige Zeit in Anspruch nahm. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Das Auto wurde völlig zerstört und musste abgeschleppt werden. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme war die Unnaer Straße bis gegen 16:45 Uhr voll gesperrt. Danach konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Um 17:40 Uhr war die Unfallstelle dann vollständig geräumt. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Im Einsatz waren die Feuerwehr Schwerte mit dem Löschzug der Hauptwache und der Löschgruppe Geisecke, ein RTW, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph 8 aus Lünen und zwei Streifenwagen der Polizeiwache Schwerte.

OTS: Kreispolizeibehörde Unna newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65856 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65856.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna Telefon: 02303-921 1150 E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten: Leitstelle Tel.: 02303-921 3535 Fax: 02303-921 3599 Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de