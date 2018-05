Kreispolizeibehörde Unna / Schwerte - Verkehrsunfall mit ...

Schwerte - Verkehrsunfall mit Sachschaden - Verursacher flüchtet von der Unfallstelle -

Schwerte - Am Samstag, 12.05.2018 in der Zeit von 11:15 Uhr bis 16:00 Uhr, wurde in der Offerbachstraße in Höhe der Hausnummer 3 ein geparkter Pkw Opel Zafira augenscheinlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Es entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

