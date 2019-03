Kreispolizeibehörde Unna / Schwerte, Verkehrsunfallflucht

Schwerte, Verkehrsunfallflucht

58239 Schwerte - Am 15.03.2019,gegen 20.30 Uhr, stellte die Fahrerin ihren schwarzen BMW auf dem Gelände der Gesamtschule am Gänsewinkel zum Parken ab. Als sie am nächsten Tag um 12.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie einen frischen Schaden an der Beifahrerseite fest. Der Verursacher hat sich entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden von mind. 2500 Euro zu kümmern. Zeugen melden sich bei der Polizei Schwerte unter 02304-9210.

