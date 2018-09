Kreispolizeibehörde Unna / Schwerte - Versuchte Betrugstaten zum ...

Schwerte - Versuchte Betrugstaten zum Nachteil älterer Menschen in Schwerte - 26 Strafanzeigen an einem Tag aufgenommen -

Schwerte - Gut, dass die Seniorinnen und Senioren in Schwerte so gut informiert sind und den Betrügern somit nicht auf den Leim gegangen sind! Insgesamt 26 Strafanzeigen hat die Polizei in Schwerte jetzt aufgenommen, weil Betrüger am Abend des Montag, 24.09.2018 versucht hatten, den Senioren mit dem "Falsche-Polizeibeamter-Trick" ihre Wertsachen abzuluchsen.

Es war immer eine männliche Person, die sich am Telefon als Polizeibeamter ausgab. Mal gab er an, "der Beamte Weber von der Schutzpolizei" zu sein, mal war er von der Polizei in Schwerte, mal aus Unna oder Hagen. Meist fragte er zunächst ganz freundlich nach, ob beim Angerufenen denn alles in Ordnung sei. Dann erzählte er eine Geschichte, dass man bei festgenommenen Einbrechern einen Zettel gefunden habe, dass man bei dem Angerufenen in der nächsten Nacht einbrechen wolle. Der Anrufer erkundigte sich dann nach Wertgegenständen in der Wohnung, fragte nach einem Safe oder Bankschließfächern. Wenn die Angerufenen den Hörer an eine andere Person weitergaben oder sagten, dass sie zunächst direkt bei der Polizei in Schwerte nachfragen wollten, wurde sofort aufgelegt. In allen angezeigten 26 Fällen hatten die Senioren den Betrugsversuch erkannt, so dass kein Vermögensschaden entstand. Aber die Betrüger werden es gewiss weiter versuchen. Seien Sie misstrauisch und informieren Sie ältere Menschen in Ihrem Bekanntenkreis!

