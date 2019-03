Kreispolizeibehörde Unna / Schwerte, Villigster ...

Schwerte, Villigster Straße/Hangstraße, verletzter Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Schwerte - Am Samstag, den 09.03.2019 um 05:01 Uhr, befuhr ein 29 jähriger Schwerter mit seinem Pedelec die Villigster Straße in Fahrtrichtung Schwerte. Hierbei stieß er gegen einen geparkten Kleintransporter, der am rechten Fahrbahnrand stand. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verlor kurzfristig das Bewußtsein. Eine couragierte Unfallzeugin kümmerte sich um den Verletzten. Als der Schwerter dass Bewußtsein zurück erlangte, sprang er auf und flüchtete mit seinem Pedelec von der Unfallstelle. Durch polizeiliche Ermittlungen an der Unfallstelle konnte die Identität des Unfallverursachers geklärt werden. Er wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Aufgrund der Schwere seiner erlittenen Verletzungen musste er in ein Schwerter Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen über die Unfallursache dauern noch an. Es entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro. (CP)

