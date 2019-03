Kreispolizeibehörde Unna / Schwerte - Wohnungseinbruch - ...

Schwerte - Wohnungseinbruch - Einbrüche in beide Wohnungen eines Zweifamilienhauses

Schwerte - Am 22.03.2019 (Fr.), in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 23.20 Uhr drangen bislang Unbekannte in beide Wohnungen eines Zweifamilienhauses in der Kleine Feldstraße in Schwerte ein. In dem einen Fall wurde die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde zumindest eine Uhr entwendet. In dem anderen Fall blieb es bei einem Versuch, die Wohnungstür aufzuhebeln. Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Schwerte unter 02304-921-3320 oder 921-0.

OTS: Kreispolizeibehörde Unna newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65856 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65856.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna Telefon: 02303-921 1150 E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten: Leitstelle Tel.: 02303-921 3535 Fax: 02303-921 3599 Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de