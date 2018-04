Kreispolizeibehörde Unna / Selm - Auffahrunfall mit ...

Selm - Auffahrunfall mit anschließender Unfallflucht - Flüchtiger wurde im Rahmen der Fahndung festgestellt und Alkoholisierung lag vor

Selm - Am Freitagabend, des 06.04.2018, gegen 21:50 Uhr, befuhr eine 55 jährige Frau aus Waltrop mit ihrem roten Nissan Micra die Breite Straße in Fahrtrichtung Ludgeriestraße. Als die Frau die Einmündung Höhe der Ludgeriestraße erreichte, musste die Frau verkehrsbedingt anhalten. Ein 22 jähriger Mann aus Selm, der mit einem schwarzen BMW 3C hinter der Frau fuhr, bemerkte das Anhalten zu spät und es kam zu einem Auffahrunfall. Anstatt sich um die Regelung des Verkehrsunfalls zu kümmern, fuhr der Selmer davon. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte dieser jedoch ermittelt werden und im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss gestanden hatte. Daraufhin wurde er mit zur Polizeiwache genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde und sein Führerschein konnte sichergestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

