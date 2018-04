Kreispolizeibehörde Unna / Selm / Dorsten - Rücknahme ...

Selm / Dorsten - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - 79 jähriger Mann aus Selm (Kreis Unna) mit dem Fahrrad wohlbehalten im niederländischen Winterswijk angetroffen

Selm / Dorsten - Der in der vergangenen Nacht durch die Angehörigen als vermisst gemeldete 79 jährige Lothar Rudolf LUCHT aus Selm wurde am heutigen Abend recht wohlbehalten mit seinem Fahrrad im niederländischen Winterswijk angetroffen. Ein aufmerksamer Bürger hatte dort die niederländische Polizei verständigt. Die Angehörigen haben den mobilen Senior mittlerweile in Winterswijk abgeholt. Es geht ihm den Umständen entsprechend recht gut.

Medien, die das veröffentlichte Foto verwendet haben, werden gebeten, diese aus ihren Systemen zu löschen.

