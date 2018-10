Kreispolizeibehörde Unna / Selm - Einbruch in Schule - ...

Selm - Einbruch in Schule - Sachschaden angerichtet und Tresor aufgebrochen-

Selm - In der Zeit von Montagnachmittag (22.10.2018) bis Dienstagmorgen (23.10.2018) brachen unbekannte Täter durch den Keller in eine Grundschule an der Waltroper Straße ein. Im Gebäude brachen sie weitere Türen auf. Das Büro der Rektorin sowie das Sekretariat wurden durchsucht und verwüstet. Zudem brachen die Täter einen vorgefundenen Tresor auf. Über mögliche Beute liegen bislang noch keine Angaben vor.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

