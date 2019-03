Kreispolizeibehörde Unna / Selm, Kreisstraße/Sandforter Weg, Pkw ...

Selm, Kreisstraße/Sandforter Weg, Pkw gegen Radfahrer, Radfahrerin verletzt

Selm - Am Samstag, den 30.03.2019 gegen 16:15 Uhr befuhr eine 58 jährige Selmerin mit ihrem Fahrrad den Sandforter Weg in Richtung Kreisstraße. Sie beabsichtigte den Kreisverkehr über den dort befindlichen Radweg zu überqueren. Hierbei übersah sie eine vorrangberechtigte 46 jährige Pkw-Führerin aus Dülmen, die sich im Kreisverkehr befand. Das Fahrrad streifte das Hinterrad des Pkw der 46 jährige Dülmenerin. Die Radfahrerin kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Am Pkw entstand kein Sachschaden. (CP)

