Kreispolizeibehörde Unna / Selm - Mähroboter gestohlen

Selm - Mähroboter gestohlen

Selm - In der Nacht zu Donnerstag, 13.09.2018 wurde die Polizei gegen Mitternacht in den Garten eines Einfamilienhauses am Feldgarten gerufen. Hier war ein Mähroboter samt Ladestation, Stromkabel und Begrenzungskabel entwendet worden. Der Mähroboter hatte kurz zuvor um Hilfe gerufen: um 23:10 Uhr meldete er, dass er aufgehoben wurde, um 23:43 Uhr dann, dass er auf dem Kopf läge. Der mit dem WLAN des Hauses verbundene Roboter benötigt das heimische WLAN, um zu funktionieren. Der oder die Täter kamen vermutlich über einen Nachbargarten und überstiegen einen niedrigen Zaun. Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389/921-3420 oder 921-0 entgegen.

