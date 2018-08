Kreispolizeibehörde Unna / Selm - Pkw frontal gegen einen Baum - ...

Selm - Pkw frontal gegen einen Baum - Fahrerin und Beifahrer werden verletzt

Selm - Am Freitagvormittag (17.08.2018), gegen 12:30 Uhr, befuhr eine 31 jährige Frau aus Selm, mit einem grünen Renault Megane, die Straße Cappenberger Damm in Richtung Borker Straße. Die Fahrerin kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem Baum am Fahrbahnrand zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags aus. Sie und ein 33 jähriger Beifahrer aus Nordkirchen konnten sich selbstständig aus dem Pkw befreien. Beide wurden in umliegenden Krankenhäuser gebracht. Der Beifahrer wurde augenscheinlich leicht verletzt, wohingegen sich die Fahrerin schwerere Verletzungen zuzog. Für die Dauer des Polizeieinsatzes wurde die Straße voll gesperrt. Durch den Verkehrsunfall entstand verhältnismäßig geringer Sachschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. /Tu.

