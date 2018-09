Kreispolizeibehörde Unna / Selm - Schlägerei im Nachtbus von ...

Selm - Schlägerei im Nachtbus von Lünen nach Selm / Eine Person wurde verletzt

Selm - Ein 28-jähriger Hagener Bürger der sich zusammen mit seiner 32-jährigen Selmer Freundin im Nachtbus 19 von Lünen in Richtung Selm befand geriet mit mehreren Personen in Streit, die ebenfalls zugestiegen waren. In dessen Verlauf wurde der Hagener von zwei Personen aus der Gruppe geschlagen. Hierdurch erlitt er eine Platzwunde an der Lippe und ein Schneidezahn brach ab. Er wurde einem Krankenhaus zugeführt. Die Täter haben sich unerkannt entfernt. Des Weiteren entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro am Bus.

