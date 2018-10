Kreispolizeibehörde Unna / Selm - Streit vor Gaststätte - ...

Selm - Streit vor Gaststätte - Angestellter bedroht und bespuckt

Selm - Am frühen Sonntagmorgen (07.10.2018) kam es in und vor einer Gaststätte in der Ludgeristraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 24-jährigen Mann, seiner weiblichen Begleitung und einem 30-jährigen Angestellten der Lokalität. Gegen 00.15 Uhr machte der 30-jährige das Pärchen darauf aufmerksam, dass es keine Gläser aus der Gaststätte mit nach draußen nehmen soll. Er wurde daraufhin von dem 24-jährigen angepöbelt. Als die beiden Personen sich über die Aufforderung hinwegsetzten, erteilte der Angestellte ihnen ein Hausverbot. Daraufhin wurde der jüngere Mann aggressiv, bedrohte und warf mit einen Glas nach ihm. Gleichzeitig versuchte er zu schlagen und bespuckte ihn. Auch seine Begleitung hielt sich dabei nicht zurück, sie schlug und spuckte ebenfalls. Dem Sicherheitsmann gelang es die beiden aus dem Lokal zu drängen, er wurde dabei leicht verletzt. Auch durch die eingetroffene Polizei ließ sich der aggressive Mann nicht beruhigen, es war zu keiner Zeit möglich ein vernünftiges Gespräch mit der alkoholisierten Person zu führen. Da auch seine Begleitung es nicht vermochte den schreienden Mann zu bändigen, wurde er in Gewahrsam genommen. Bei der Personalienfeststellung des 24-jährigen wurde zudem festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Daher wurde er ins Gewahrsam der Polizei gebracht.

