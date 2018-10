Kreispolizeibehörde Unna / Selm - Verkehrsunfall mit ...

Selm - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Kradfahrer lebensgefährlich verletzt

Selm - Am 06.10.2018 (Sa.), gegen 13.45 Uhr, befuhr ein 20jähriger Fahrzeugführer aus Dortmund die Lünener Straße in Selm aus Fahrtrichtung Lünen kommend in Fahrtrichtung Selm-Bork. Kurz nach der Einmündung Borker Straße beabsichtigte er auf eine Grundstückseinfahrt einzufahren, um dort zu wenden. Dies erkannte vermutlich ein nachfolgender 61jähriger Kradfahrer aus Lünen zu spät, sodass er mit dem vorausfahrendem Fahrzeug des 20jährigen kollidierte und zu Fall kam. Hierbei wurde der 61jährige Kradfahrer lebensgefährlich verletzt. Vor Ort wurde er durch Rettungskräfte erstversorgt. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden polizeilich sichergestellt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Lünener Straße für knapp 80 Minuten komplett gesperrt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

OTS: Kreispolizeibehörde Unna newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65856 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65856.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna Telefon: 02303-921 1150 E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten: Leitstelle Tel.: 02303-921 3535 Fax: 02303-921 3599 Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de