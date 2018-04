Kreispolizeibehörde Unna / Selm - Verkehrsunfall mit einer ...

Selm - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Selm - Am Sonntagnachmittag (29.04.2018) fuhr gegen 16.35 Uhr ein 22 jähriger Waltroper auf der Talstraße in Richtung Hagenstraße. Als er die Kreuzung Landsbergstraße überqueren wollte, übersah er auf Grund eines geparkten Fahrzeugs den von rechts kommenden PKW eines 67 jährigen Selmers und die Fahrzeuge stießen zusammen. Da sich der Selmer bei dem Unfall leicht verletzte, wurde er von Sanitätern behandelt, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7 000 Euro.

