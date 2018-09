Kreispolizeibehörde Unna / Selm - Verkehrsunfall mit zwei ...

Selm - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - Vorfahrt missachtet

Selm - Am Mittwoch, den 05.09.2018 sind bei einem Verkehrsunfall gegen 09.45 Uhr zwei Personen verletzt worden. Eine 18-jährige Fahrerin aus Tönisvorst fuhr mit ihrem Seat, aus Richtung Olfener Straße kommend auf der Lüdinghausener Straße und wollte geradeaus in die Neue Nordkirchener Straße weiterfahren. An der Kreuzung beachtete sie nicht die Vorfahrt des von rechts kommenden Opel des 73-jährigen Selmers, der in Richtung Lüdinghausen unterwegs war. Bei dem Unfall wurden die beiden verletzt und zur Vorsicht ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 12000EUR.

