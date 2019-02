Kreispolizeibehörde Unna / Selm - Verkehrsunfall mit zwei ...

Selm - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - nach Ausweichmanöver parkenden PKW gerammt

Selm - Am Mittwoch (27.02.2019) fuhren gegen 19.10 Uhr ein 22 jähriger Selmer und sein 21 jähriger Beifahrer auf der Industriestraße aus Richtung Werner Straße kommend. In Höhe des Knappenwegs verlor der Fahrer, nach eigenen Angaben auf Grund eines Ausweichmanövers wegen einer Katze, die Kontrolle über seinen PKW. Er prallte auf einen geparkten PKW und schob diesen in den angrenzenden Vorgarten.

Durch den Aufprall lösten beide Frontairbags aus und die Fahrzeuginsassen, die nach ersten Feststellungen nicht angeschnallt waren, wurden verletzt. Sie wurde zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Der entstandene Sachschaden am Vorgarten und den Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 8 000 Euro geschätzt.

