Kreispolizeibehörde Unna / Selm - Verkehrsunfallflucht - Frau ...

Selm - Verkehrsunfallflucht - Frau angefahren

Selm - Am Freitag, den 28.09.2018 ist eine Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die 37-jährige Selmerin hatte ihr Fahrzeug gegen 15.00 Uhr in einer Parkbucht in der Straße Auf der Spinnbahn abgestellt und wollte diese überqueren. In dem Moment kam ein schwarzer PKW angefahren und fuhr die Fußgängerin an. Sie wurde am rechten Bein verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer oder die Fahrerin des Fahrzeugs entfernte sich, ohne sich um die Frau zu kümmern. Bei dem Fahrzeug ist nur bekannt, das es sich um einen schwarzen Kleinwagen, eventuell Opel mit LH Kennzeichen handelte. Wer kann weitere Angaben zum Unfall machen? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

OTS: Kreispolizeibehörde Unna newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65856 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65856.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna Telefon: 02303-921 1150 E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten: Leitstelle Tel.: 02303-921 3535 Fax: 02303-921 3599 Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de