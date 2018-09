Kreispolizeibehörde Unna / Selm - Verkehrsunfallflucht und ...

Selm - Verkehrsunfallflucht und Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person - Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Selm - Ein 50 jähriger Selmer fuhr am Freitagabend (31.08.2018) gegen 22 Uhr auf der Lange Straße aus Richtung Grüner Weg kommend. In Höhe Hausnummer 174 fuhr er gegen eine Hauswand, wendete und fuhr in Richtung Grüner Weg davon. Dass er an der Unfallstelle sowohl seine Stoßstange als auch sein Kennzeichen verloren hatte, schien er nicht bemerkt zu haben.

Auf dem Grüner Weg kam er allerdings auch nicht weit. In Höhe der Hausnummer 52 prallte er ungebremst gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW. Auch hier wollte er die Unfallstelle unverrichteter Dinge wieder verlassen, doch jetzt streikte sein PKW. Zeugen riefen die Polizei und einen Rettungswagen und beruhigten den offensichtlich verletzten Fahrer.

Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da bei der Unfallaufnahme deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde dem Verletzten zudem eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 10 000 Euro.

