Kreispolizeibehörde Unna / Selm - versuchter Raub mit ...

Selm - versuchter Raub mit Schusswaffe - Täter flüchtete ohne Beute

Selm - Am Mittwoch (20.02.2019) hielt sich gegen 18 Uhr ein mit Motorradhelm bekleideter Mann in einer Filiale eines Non-Food Handelsunternehmen an der Kreisstraße auf. Er sah sich die dortigen Waren an und trat gegen 18.25 Uhr an die Kasse heran. Zu diesem Zeitpunkt waren keine weiteren Kunden mehr im Geschäft. Er legte seine ausgesuchte Ware auf den Tresen und hielt gleichzeitig der 41 jährigen Kassiererin eine schwarze Pistole vor. Mit den Worten, dass dieses ein Überfall sei und sie das Geld herausgeben solle, stand er vor der Angestellten. Diese erklärte dem Täter, dass die Kasse geschlossen sei und sie nicht an das Geld käme. Der Täter wiederholte seine Forderung, aber die Angestellte verweigerte erneut die Herausgabe von Geld und forderte ihn auf die Filiale zu verlassen.

Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute in unbekannte Richtung. Von der 41 Jährigen und einer weiteren später auf den Täter aufmerksam gewordenen 27 jährigen Angestellten wird der Täter wie folgt beschrieben: Etwa 165 cm groß, sprach deutsch ohne Akzent. Er war mit einer roten Blousonjacke und einer einfachen, weiteren hellen Jeanshose bekleidet. Er trug einen weißen Motorradhelm mit einem schwarz-roten Flammenmuster. Er soll teilweise braune Zähne und blau-graue Augen gehabt habt haben. Bei der Tatausführung trug der Täter Motorradhandschuhe und bedrohte die Angestellte mit einer schwarzen Pistole.

Wer kann weitere Angaben zur Tat oder dem beschriebenen Täter machen? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

