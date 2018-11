Kreispolizeibehörde Unna / Selm - Wohnungseinbruch - Täter ...

Selm - Wohnungseinbruch - Täter durchwühlten Schränke und Schubladen

Selm - Am Dienstag, den 20.11.2018 sind Unbekannte zwischen 10.15 und 15.15 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Beifanger Weg eingebrochen. Durch den Keller gelangten die Täter ins Haus und so in eine Wohnung im zweiten Geschoss. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde kann noch nicht gesagt werden. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

OTS: Kreispolizeibehörde Unna newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65856 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65856.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna Telefon: 02303-921 1150 E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten: Leitstelle Tel.: 02303-921 3535 Fax: 02303-921 3599 Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de